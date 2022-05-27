Зеленский против Порошенко: экс-президенту грозит люстрация

Политика могут обвинить в финансировании терроризма

Владимир Зеленский за всей суетой в Донбассе, внезапно вспыхнувшей любовью с поляками, постоянными просьбами денег, оружия и санкций против России, не забывает о действительно насущном и важном. Об уничтожении политических оппонентов. Медведчук в подвалах СБУ, Шарий ждет решения испанского суда по экстрадиции, на очереди "Европейская солидарность" и "Народный фронт". И, конечно, Порошенко: это личный враг, подступиться к которому у Володимира Олександровича долго не получалось, а теперь сложилось. И этим шансом злопамятный украинский лидер воспользуется по полной.

Порошенко - настоящий рекордсмен по предъявленным ему обвинениям. В копилке пятого президента Украины 130 уголовных дел: злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, посягательство на территориальную целостность, захват власти, присвоение чужой собственности и так далее и так далее. Некоторые из этих дел закрыты, другие сулят немалый срок и сейчас. Особенно после публичных показаний Виктора Медведчука о незаконных торговле углём с ЛДНР и перекачке нефтепродуктов по трубопроводу. Разумеется, при активном использовании административного ресурса.

"Суды, прокуратура, антимонопольный комитет, фонд госимущества - все они принимали решения, естественно, нужные для личных интересов президента Порошенко. Фактически за год работы с мая 2018 по май 2019 труба заработала больше, чем в два раза от суммы денег, которые были уплачены за эту трубу", - говорит Медведчук.

По словам Медведчука, Порошенко отдал за право владения трубой 23 миллиона долларов, а заработал на ней 42 миллиона за год. Любопытно, что перекачивать топливо нефтепровод перестал ровно в тот момент, когда президент Украины обзавелся приставкой “экс”. Сейчас показания лидера оппозиционной платформы “За жизнь” он старается не комментировать. Пиарится на отправке снаряжения в вооруженные формирования Украины.

"Вот, вы видите бронежилеты, здесь собранные нашими командами по всей Украине маскировочные сетки, которые плели женщины из нашей команды", - заявляет экс-президент.

Маскировочная сеть теперь, похоже, нужна и самому Порошенко, чтобы спрятаться от уголовного преследования. Если раньше всерьез никто и не верил, что Порошенко посадят, то теперь перспектива обвинительного приговора вполне реальна, говорят эксперты. Для Зеленского ситуация складывается как нельзя лучше, чтобы расправиться с давним политическим оппонентом. Учитывая общую ситуацию в стране, потери бойца никто и не заметит.

"Главным образом - это зачистка политического пространства режимом Владимира Зеленского. Он хочет под шумок окончательно убрать сопротивление собственно узурпации власти. Второе - это, конечно же, попытка отвлечь общественное внимание на Украине от тех катастрофических поражений, которые намечаются по всей линии соприкосновения", - комментирует ситуацию украинский журналист Владимир Скачко.

В СБУ подчеркивают: Медведчук активно сотрудничает со следствием, и подтверждает доказательства уже собранные против Порошенко. Защита же пятого президента уверена: служба безопасности пиарится на громком деле. А в “Евросолидарности”, возглавляемой шоколадным королем утверждают, что Медведчук просто пытается спастись и готов давать показания какие угодно.

Как бы то ни было, следственная машина запущена. И, если она дойдет до финиша, никакой альтернативы Зеленскому на Украине не останется. Как утверждают эксперты, бывший президент вряд ли сможет что-то противопоставить президенту действующему. Раскачать улицу не получится, опыт введения комендантского часа в крупных городах отработан. Нанять нацбаты для госпереворота тоже не выйдет - они сейчас заняты выживанием. И даже те СМИ, на которые Порошенко еще имеет влияние, никакого информационного удара по команде Зе нанести не смогут - после распоряжения СНБО о едином информационном векторе во всех телеканалах.

Не исключено, что все, кто работал с Порошенко последуют за бывшим шефом. Служба безопасности Украины вызвала на допрос (пока в качестве свидетелей) Авакова, Турчинова, Яценюка, а также Максима Тимченко - генерального директора компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову. В СБУ никто из них не явился. Но это опять же пока. Дело о незаконной покупке угля у республик Донбасса грозит обвинениями в госизмене.

"Президент Порошенко с помощью своих подчиненных, таких как: Демчишин, Кононенко, Гонтарева, правоохранители, генеральный прокурор, министр внутренних дел, выстраивали систему, при которой этот уголь должен поступать с Донбасса на выгодных условиях и реализовываться на Украине", - сообщил следствию Виктор Медведчук.

Так это или нет, должно быть доказано в самом справедливом украинском суде. Но уже сейчас идет информационная подготовка. Общество подробно информируют, что деньги в ЛДНР отправляли наличными, на инкассаторских машинах под контролем все того же СБУ. Речь идет о 200 миллионах гривен.

"Если на этот кэш закупалось оружие, если он шел на пропаганду, то здесь вполне можно говорить о финансировании терроризма со всеми вытекающими последствиями. Поэтому задача гособвинения показать и доказать, куда дальше этот кэш уходил. Я вижу, что материалы, которые озвучил Медведчук - это только начало. Он озвучил далеко не все фамилии, далеко не все составляющие схем. Я думаю, что он расскажет еще много чего интересного", считает украинский политолог Борис Тизенгаузен.

А возможно, что уже рассказал. Как бы то ни было, Порошенко ждут непростые времена. После Майдана на Украине, в том числе и при нём, принято немало законов, которые позволяют преследовать неугодных. Ничего общего с правосудием не имел суд над Януковичем - кстати, тоже по обвинению в госизмене. Глава фракции “Партии регионов” Ефремов вообще без всякого суда просидел в тюрьме более трех лет. Ну, а люстрации так вообще были подвергнуты тысячи: это чиновники, в том числе и высшего ранга, судьи, сотрудники МВД и прокуратуры. Теперь, вероятно, подобная расправа ждет и самого шоколадного короля. Во времена Януковича он занимал пост министра. А Зеленский к тому же давно предлагает расширить действие “закона о люстрации” на госслужащих времен президентства Порошенко. Похоже, люстраций и репрессий не избежать - это ведь единственное, что хорошо получается у Зеленского и его команды.

Александр Огородников, Елена Мекертычева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"