Путин обязал рассчитываться в рублях с иностранными правообладателями

Такой порядок действует для представителей недружественных стран

Обязательства перед иностранными правообладателями должны оплачиваться в рублях. Указ о временном порядке исполнения денежных обязательств, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности, подписал президент России Владимир Путин.

"В целях исполнения обязательств перед правообладателями... должник... уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав... путем перечисления средств на специальный рублевый счет", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Порядок оплаты в рублях действует для правообладателей из недружественных стран. Также расплачиваться в российской валюте предписано с теми компаниями, которые поддержали антироссийские санкции, ушли с российского рынка из-за санкций, запретили использование в России своих разработок и товарных знаков. Указ касается также дискредитирующих российскую армию и выражающих неуважение к России.

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