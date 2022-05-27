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Путин обязал рассчитываться в рублях с иностранными правообладателями

16:29
  • пятница
  • 27 мая 2022

Такой порядок действует для представителей недружественных стран

Обязательства перед иностранными правообладателями должны оплачиваться в рублях. Указ о временном порядке исполнения денежных обязательств, связанных с использованием  результатов интеллектуальной деятельности, подписал президент России Владимир Путин.

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"В целях исполнения обязательств перед правообладателями... должник... уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав... путем перечисления средств на специальный рублевый счет", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Порядок оплаты в рублях действует для правообладателей из недружественных стран. Также расплачиваться в российской валюте предписано с теми компаниями, которые поддержали антироссийские санкции, ушли с российского рынка из-за санкций, запретили использование в России своих разработок и товарных знаков. Указ касается также дискредитирующих российскую армию и выражающих неуважение к России.

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