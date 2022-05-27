Путь Авена: что ждет российских предпринимателей на Западе

Никакой паспорт или инвестиции их не спасут

На российского миллиардера Петра Авена завели уголовное дело в Великобритании. Нет, не за то, что он поддержал спецоперацию на Украине - он не поддержал. Не за то, что уходил от налогов - англичане это любят, но это не тот случай. Петр Авен попал под уголовку за то, что живет не по средствам.

Авен - один из богатейших людей мира, №30 в списке Forbes за прошлый год (тогда у него было более 5 миллиардов долларов на счетах). Зарабатывал, конечно, он в России, но много инвестировал на Западе, а жил в Лондоне.

Авен, имеющий российский паспорт и по всем официальным, в том числе налоговым, документам и статьям в прессе числящийся российским олигархом, сам себя давно россиянином не считает. Что не помешало властям Королевства 24 февраля внести его в санкционные списки и заморозить счета. Оставив на жизнь скромные 2,5 тысячи фунтов в месяц - это примерно средняя зарплата по Британии.

Но где Авен и где средняя зарплата? Хоть и плакался Петр Олегович британской прессе, что приходится ему выживать без домработницы и личного водителя, сочувствия по понятным причинам не вызвал, зато привлек излишнее внимание. А британская пресса - это штука покруче британских ученых, им хватило буквально пары месяцев плотного наблюдения за классово и национально чуждым элементом, чтобы настучать Скотланд-Ярду, указав, что в свободное от интервью время Авен ходит по дорогим ресторанам. И вообще не похож на человека, выживающего на смешные 2,5 тысячи фунтов. Итог был закономерен - обыск в особняке, найденные 30 тысяч фунтов наличными и то самое уголовное дело.

Сам Авен и его представители происходящее не комментируют, олигарх, по некоторым данным, вообще уже решил, что как-нибудь он проживет и без белых скал Дувра, а потому отбыл в Италию, откуда планирует перебраться в Израиль.

Нет никаких сомнений, что историю эту Авен переживет, он все-таки состояние сделал в 90-е, а тогда слабые не выживали. Важно другое: для англосаксов дело Авена - первая, так сказать, проба пера. И это значит, что скоро они придут и за другими олигархами, которых они считают российскими, чтобы сами олигархи сейчас на этот счет не думали и не говорили. Для коллективного Запада они сейчас - законная добыча. И даже если они, как, например, Фридман, попытаются выйти из российского гражданства - это не поможет. Их разорят. И никакой паспорт, даже израильский или американский, никакие инвестиции, даже помощь Украине на миллиарды долларов, им не помогут. Запад ждал этой минуты десятилетиями и теперь добычу не выпустит. Как бы добыча не унижалась и не отказывалась от родины. У меня же к фигурантам только один вопрос: как вам пыль столь вожделенного Запада на вкус? Нравится глотать?

Анна Прохорова. "ТВ Центр".

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