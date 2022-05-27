Военные ЛНР окружили украинские войска в Северодонецке

Все пути отхода отрезаны

Украинские войска окружены в Северодонецке. Силы Народной милиции Луганской народной республики отрезали им все пути отхода из города.

"Там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники… а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены", - сообщил офицер сил ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Накануне стало известно, что союзные силы вошли в Северодонецк. Боевики пытались обстрелять позиции российских военнослужащих, ВС России и военные ЛНР в ответ нанесли массированные удары по укрепленным районам украинских военных.

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