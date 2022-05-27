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Военные ЛНР окружили украинские войска в Северодонецке

16:47
  • пятница
  • 27 мая 2022

Все пути отхода отрезаны

Украинские войска окружены в Северодонецке. Силы Народной милиции Луганской народной республики отрезали им все пути отхода из города.

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"Там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники… а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены", - сообщил офицер сил ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Накануне стало известно, что союзные силы вошли в Северодонецк. Боевики пытались обстрелять позиции российских военнослужащих, ВС России и военные ЛНР в ответ нанесли массированные удары по укрепленным районам украинских военных.

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