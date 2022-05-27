Минобороны России связало вспышку оспы обезьян с лабораториями США в Нигерии

Ведомство призывает международное сообщество проверить их

Минобороны России провело брифинг, посвященный военно-биологической деятельности США. В частности, речь зашла о вспышке оспы обезьян.

"Нам известно, что к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. Ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Херманн в интервью американской прессе заявил, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путем", — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Ссылаясь на доклад ВОЗ, он сообщил, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии. По данным МО России, в этом государстве размещена "биологическая инфраструктура США".

"В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории", — заявили в оборонном ведомстве. Минобороны призывает международное сообщество проверить эти лаборатории.

"В этой связи следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами. Так, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян. На фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах", — сообщил на брифинге Кириллов.

Ранее в ООН пояснили, что наибольшему риску заражения оспой обезьян подвергаются люди, находящиеся в тесном "физическом контакте" с инфицированными, и "этот риск не ограничивается мужчинами, имеющими секс с мужчинами". В организации призвали СМИ, правительства и общественность избегать стигматизации определенных групп людей.

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