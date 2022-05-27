Документы свидетельствуют о непрофессионализме и коррупции

Угроза мирному населению Украины и стран Европы от деятельности биолабораторий сохраняется. Этому способствует непрофессионализм сотрудников, коррупция в системе украинской власти, а также деятельность иностранных кураторов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Пренебрежительное отношение к обращению с патогенами, непрофессионализм и коррупция в системе исполнительной власти, а также деструктивное влияние американских кураторов несут непосредственную угрозу мирному населению Украины и стран Европы", - сказал Кириллов.

Генерал сообщил, что документы свидетельствуют о десяти проектах на Украине. В их рамках шли работы с возбудителями особо опасных инфекций - Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней. При этом работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала.

В качестве примера непрофессионализма Кириллов привел случай с заражением всего персонала одной из лабораторий клещевым энцефалитом. Также в документах зафиксирован инцидент с выносом из лаборатории одной из сотрудниц пробирок с патогенами.

Предпосылки к возникновению биологических угроз из-за систематических нарушений и низкого качества работ при реконструкции биолабораторий отмечала в свое время и Служба безопасности Украины. Зафиксированы многочисленные случаи хищения средств. В частности, компанией "Black & Veatch" были задекларированы затраты на модернизацию трех ветеринарных лабораторий 37,8 миллиона гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ на 17 миллионов гривен. Кириллов привел еще несколько похожих примеров, подтверждающих использование "серых" финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников, передает ТВЦ.

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