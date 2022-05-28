За сутки в России госпитализировано 2106 больных коронавирусом

С начала пандемии резко уменьшилось число курильщиков

За сутки в России госпитализировано 2 106 больных коронавирусом, всего зафиксировано 4 556 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 319 858 человек с COVID-19, умерло 378 870 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 133 человека, зарегистрировано 267 новых больных, всего в столице 2 769 901 инфицированный, скончались 43 697 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

За время пандемии коронавируса в России резко сократилось число курильщиков. Более трёх миллионов человек с февраля 2020 года расстались с вредной привычкой, подсчитали специалисты службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В процентом исчислении курильщиков в России стало меньше на 13%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"