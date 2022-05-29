ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России госпитализированы с коронавирусом более 1000 человек

11:44
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Мэр Москвы объявил ковидную амнистию

За сутки в России госпитализирован 1 001 больной коронавирусом, всего зафиксировано 4 188 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено  18 324 036 человек с COVID-19, умерло 378 955 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
В России может вырасти доля дельта-штамма коронавируса

В Москве госпитализировано 104 человека, зарегистрировано 286 новых больных, всего в столице 2 770 187 инфицированных, скончались  43 708 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В Москве объявлена ковидная амнистия. Московские власти прекратят взыскание или вернут около 13,6 миллиарда рублей за нарушение санитарных ограничений. Такое решение принял мэр Сергей Собянин. Амнистия вступает в силу с 1 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.