В России госпитализированы с коронавирусом более 1000 человек

Мэр Москвы объявил ковидную амнистию

За сутки в России госпитализирован 1 001 больной коронавирусом, всего зафиксировано 4 188 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 324 036 человек с COVID-19, умерло 378 955 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 104 человека, зарегистрировано 286 новых больных, всего в столице 2 770 187 инфицированных, скончались 43 708 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В Москве объявлена ковидная амнистия. Московские власти прекратят взыскание или вернут около 13,6 миллиарда рублей за нарушение санитарных ограничений. Такое решение принял мэр Сергей Собянин. Амнистия вступает в силу с 1 июня.

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