Путин обвинил Украину в саботаже переговоров

Тема обсуждалась во время беседы президента России и канцлера Австрии

Об обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, а также о ситуации в контексте спецоперации по защите Донбасса говорили сегодня Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Российский лидер в телефонном разговоре обратил внимание канцлера на саботаж переговорного процесса со стороны Украины.

"Украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подтвердил приверженность Москвы соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.

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