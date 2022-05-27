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Путин объяснил Нехаммеру, кто заминировал украинские порты

18:46
  • пятница
  • 27 мая 2022

Канцлер Австрии назвал разговор "интенсивным"

Владимир Путин в разговоре с Карлом Нехаммером оценил ситуацию в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России проинформировал канцлера Австрии о работе по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Российский лидер отметил, что для свободного прохода заблокированных судов украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты.

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В телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе австрийской стороны, Путин указал, что Киев саботирует переговорный процесс представителей России и Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по проблеме глобальной продовольственной безопасности. Путин назвал безосновательными попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российский президент объяснил австрийскому канцлеру реальные причины этих проблем – упомянув, в частности, способствовавшие их возникновению антироссийские санкции США и Евросоюза.

Нехаммер на пресс-конференции после разговора назвал беседу интенсивной и серьезной. Он отметил, что российский президент подтвердил приверженность контрактам по поставкам газа в Австрию.

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