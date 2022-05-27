Число зараженных оспой обезьян британцев перевалило за сотню

Граждан просят обращать внимание на любые высыпания

Агентство по здравоохранению Великобритании закупило более 20 тысяч доз вакцины против оспы. Препаратом предлагают привиться людям, контактировавшим с зараженным оспой обезьян. Число выявленных случаев этого заболевания в стране перевалило за сотню.

"По состоянию на 26 мая, общее число подтвержденных случаев в Англии достигло 101. В настоящее время в Шотландии зарегистрировано 3 подтвержденных случая заболевания, один в Уэльсе и один в Северной Ирландии, в результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 106", - сообщило агентство.

По данным ведомства, риск для населения остается низким. Тем не менее, британцев просят быть внимательными к любым новым высыпаниям или повреждениям на любой части тела. Тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, советуют изолироваться дома на три недели, передает РИА Новости.

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