ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число зараженных оспой обезьян британцев перевалило за сотню

19:06
  • пятница
  • 27 мая 2022

Граждан просят обращать внимание на любые высыпания

Агентство по здравоохранению Великобритании закупило более 20 тысяч доз вакцины против оспы. Препаратом предлагают привиться людям, контактировавшим с зараженным оспой обезьян. Число выявленных случаев этого заболевания в стране перевалило за сотню.

Ещё в одной европейской стране обнаружена оспа обезьян
Оспа обезьян: что известно о новом вирусе

"По состоянию на 26 мая, общее число подтвержденных случаев в Англии достигло 101. В настоящее время в Шотландии зарегистрировано 3 подтвержденных случая заболевания, один в Уэльсе и один в Северной Ирландии, в результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 106", - сообщило агентство.

По данным ведомства, риск для населения остается низким. Тем не менее, британцев просят быть внимательными к любым новым высыпаниям или повреждениям на любой части тела. Тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, советуют изолироваться дома на три недели, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь Великобритании
Скорая помощь Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.