Киев потребовал от Берлина перекрыть "Северный поток-1"

Украина считает, что ее трубопроводов достаточно

Германия должна перекрыть газопровод "Северный поток-1". Для поставок российского газа в Европу достаточно мощностей украинской газотранспортной системы, считает гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы видим, что основания, на которых предоставлялось исключение для "Северного потока-1", на данный момент уже не отвечают действительности. И мы требуем, чтобы немецкое правительство пересмотрело эти исключения и фактически приостановило… поставки газа в Европу через Северный поток 1", - сказал Макогон в эфире украинского телевидения.

По словам Макогона, украинская система готова транспортировать российский газ для европейских потребителей вместо "Северного потока-1". Он считает, что такие поставки смогут сберечь ГТС от "уничтожения" во время военных действий, передает РИА Новости.

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