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Два человека погибли в результате обстрела "Точкой-У" поселка в ЛНР

19:59
  • пятница
  • 27 мая 2022

Еще восемь мирных жителей ранены

Украинские военные нанесли удар ракетой "Точка-У" по поселку Сватово в Луганской народной республике. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

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"Вооруженные формирования Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку городского типа Сватово", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

В ведомстве уточнили, что два человека погибли от осколков ракеты. Восемь жителей получили ранения различной степени тяжести, передает "Интерфакс".

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