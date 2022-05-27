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Офицера ВСУ арестовали после интервью о тяжелом положении армии

20:37
  • пятница
  • 27 мая 2022

Командир роты Сергей Лапко пожаловался на нехватку тыловой поддержки и военного руководства

Служба безопасности Украины арестовала командира роты ВСУ Сергея Лапко после того, как он дал интервью американской газете The Washington Post. Военный рассказал иностранным журналистам о бедственном положении украинской армии.

Спустя несколько часов после беседы в гостиницу, где военные — Сергей Лапко, а также старший лейтенант Виталий Хрус и другие военные — общались с репортерами, прибыли сотрудники СБУ.

Известно, что Лапко был отстранен от командования и отправлен под арест на базу в Лисичанске. Мужчину и его коллег обвинили их в дезертирстве, пишет WashPost. Других данных о судьбе задержанных газета не приводит.

В беседе с американцами представители ВСУ подтвердили, что им не хватает военного руководства, оружия, знаний и еды. "У нас не было нормального обучения", – сказал Лапко. Его сослуживец пожаловался, что на 15 человек у них приходится около четырех РПГ. Бойцы считают, что их отправляют на верную смерть. Многие отказываются воевать.

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