Решение принял Собор УПЦ

Украинская православная церковь объявила о своей независимости. Решение принял Собор УПЦ, который прошел 27 мая в Киеве.

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви", - говорится в постановлении Собора.

В заявлении поясняется, что принятые изменения свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"