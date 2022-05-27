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Украинская православная церковь объявила о своей независимости

20:36
  • пятница
  • 27 мая 2022

Решение принял Собор УПЦ

Украинская православная церковь объявила о своей независимости. Решение принял Собор УПЦ, который прошел 27 мая в Киеве.

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"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви", - говорится в постановлении Собора.

В заявлении поясняется, что принятые изменения свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви, передает "Интерфакс".

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