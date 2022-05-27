Массовое захоронение украинских военных обнаружено в парке Мариуполя

Предположительно, захоронено до 40 тел

Тела погибших в феврале-марте украинских военных обнаружены в парковой зоне Мариуполя. Массовое стихийное захоронение нашли у бывшего стадиона "Металлург". Военнослужащие погибли в то время, когда эта часть города находилась под контролем украинских войск, сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

"Обнаружено захоронение служащих ВСУ, которые погибли примерно февраль-март этого года. При них сохранились документы на некоторых трупах. Причем почти все трупы подписаны, напечатаны на карточках фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание, должность", - приводит слова Калашникова РИА Новости.

По данным судмедэксперта, пока извлечено 14 тел, 10 из них обследованы. Предполагают, что в общей могиле не менее 40 тел.

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