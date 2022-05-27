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Телохранителей Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками

21:28
  • пятница
  • 27 мая 2022

Коллеги задержанных в шоке

Несколько солдат Ирландской и Колдстримской гвардии арестованы по подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег. Эти два полка занимаются охраной королевы Великобритании Елизаветы II.

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Рейды прошли в Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии 24 мая, незадолго до парада в честь Платинового юбилея королевы. Задержаны шестеро солдат Ирландской гвардии и один из Колдстримского полка, сообщает The Independent.

Как рассказали журналистам очевидцы событий в казармах Монс в Олдершоте, где базируется 1-й батальон Ирландской гвардии, рейд начался внезапно. Спецназ выбил дверь и ворвался в помещение. Обыски прошли в домах солдат за пределами базы, все это шокировало их сослуживцев. Позже стало известно, что операцию готовили несколько месяцев.

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