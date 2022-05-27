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ВСУ разместили системы залпового огня в зернохранилище Северска

21:58
  • пятница
  • 27 мая 2022

Националисты провоцируют российских военных на ответный огонь

Огневые точки украинских националистов оборудованы на территории зернохранилища города Северска в ДНР. Боевики ведут обстрелы, провоцируя российских военных на ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Северске ДНР на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс "Точка-У" и РСЗО. При этом националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики", - заявил генерал на брифинге.

По словам Мизинцева, националисты действуют по отработанному ранее сценарию. Они провоцируют ВС России на ответный огонь, чтобы затем обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, приводит слова генерала РИА Новости.

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