Полицейские США час не решались войти в захваченную стрелком школу

За это время преступник убил 19 детей и двоих учителей

Полиция техасского городка Ювальда час не начинала штурм школы, где засел вооруженный преступник, ожидая подкрепления. В результате нападения на учебное заведение погибли 19 детей в возрасте от 8 до 11 лет и две учительницы.

Сотрудники правоохранительных органов были на месте происшествия спустя считанные минуты после получения сигнала о ЧП. Однако они отступили, попав под огонь, признал директор департамента общественной безопасности по Южному Техасу Виктор Эскалон.

"Из-за стрельбы офицеры не стали заходить, но они запрашивали дополнительные ресурсы – всех, кто был в зоне досягаемости, тактические группы. Нам нужно снаряжение, специальное оборудование, бронежилеты, снайперы, специалисты по переговорам", - заявил Эскалон на пресс-конференции.

Действия полиции вызывают все больше вопросов у американской общественности и СМИ. Wall Street Journal сообщает, что мать одного из школьников заковали в наручники за "помехи работе полиции" после того, как она потребовала предпринять наконец что-нибудь для спасения детей, передает РИА Новости.

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