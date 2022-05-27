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Байдена предупредили о скором импичменте

22:42
  • пятница
  • 27 мая 2022

Республиканцы готовятся отомстить за Трампа

Рейтинги одобрения президента США Джо Байдена стремительно падают. А республиканцы на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране столь же стремительно набирают популярность. В скором времени они могут объявить Байдену импичмент, считает обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

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"Республиканская партия увидела, что их оппоненты-демократы использовали импичмент как "дубинку" для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить", - пишет Грэй.

Высокая инфляция, рекордные цены на газ и бензин, а также непопулярные решения Байдена помогут республиканцам победить на выборах в Палату Представителей в ноябре 2022 года. В таком случае у них появится возможность запустить процедуру импичмента. На сегодняшний день, по данным автора, в необходимости отстранения Байдена от власти уверены 70% поддерживающих Республиканскую партию избирателей.

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