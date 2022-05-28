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Путин поблагодарил пограничников за пресечение диверсий во время спецоперации

10:02
  • суббота
  • 28 мая 2022

Президент поздравил военных с профессиональным праздником

Сегодня в нашей стране отмечают День пограничника. Защитников рубежей России поздравил Владимир Путин. В своём приветствии президент отметил их вклад в оборону нашей Родины на протяжении всей её истории. Глава государства указал на новые задачи, стоящие в нынешних условиях перед пограничниками, сообщает "ТВ Центр".
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Президент особо отметил чёткие мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идёт об участках государственной границы в районах проведения специальной военной операции, указал Путин.

"Жду от вас эффективного, профессионального решения всего комплекса других крайне ответственных задач, возложенных на пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности нашей страны", - сказал президент.

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