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Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

10:17
  • суббота
  • 28 мая 2022

Они получат награды за свои подвиги

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм.
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Артиллерийская бригада под командованием подполковника Степана Царенко уничтожила десять опорных пунктов и две артбатареи неприятеля. Это позволило развить стремительное наступление наших танковых подразделений на позиции радикалов и освободить населённый пункт.

Командир танка старший сержант Евгений Шорохов, вступил в бой с группой украинских диверсантов, которые готовили засаду. Танк Шорохова был подбит, однако экипаж продолжил наступление, уничтожив гранатометный расчет противника, технику и более десяти националистов, сообщает "ТВ Центр".

Взвод мотострелков под командованием лейтенанта Андрея Шитова обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт неприятеля. Огнём из БМП наши подразделения уничтожили два дота, пулемётный и гранатомётный расчёты радикалов, прорвали оборону врага и освободили населённый пункт.

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