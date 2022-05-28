Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

Они получат награды за свои подвиги

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм.

Артиллерийская бригада под командованием подполковника Степана Царенко уничтожила десять опорных пунктов и две артбатареи неприятеля. Это позволило развить стремительное наступление наших танковых подразделений на позиции радикалов и освободить населённый пункт.

Командир танка старший сержант Евгений Шорохов, вступил в бой с группой украинских диверсантов, которые готовили засаду. Танк Шорохова был подбит, однако экипаж продолжил наступление, уничтожив гранатометный расчет противника, технику и более десяти националистов, сообщает "ТВ Центр".

Взвод мотострелков под командованием лейтенанта Андрея Шитова обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт неприятеля. Огнём из БМП наши подразделения уничтожили два дота, пулемётный и гранатомётный расчёты радикалов, прорвали оборону врага и освободили населённый пункт.

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