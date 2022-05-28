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Российские специалисты помогают восстанавливать Мариуполь

10:31
  • суббота
  • 28 мая 2022

Город возвращается к мирной жизни

Восстанавливать освобождённый от националистов Мариуполь приехали спасатели из российских регионов. Ростовская, Челябинская области, Подмосковье... Разминированием занимаются сапёры из Тулы. Город постепенно возвращается к мирной жизни - на каждом углу шумят бульдозеры, краны и самосвалы.
Массовое захоронение украинских военных обнаружено в парке Мариуполя

Такого объёма работы здесь не было никогда. Националисты прикрывались людьми, превращая жилые дома в боевые позиции. Город изранен настолько, что в некоторых кварталах повреждены абсолютно все здания, сообщает "ТВ Центр".

Профессиональные альпинисты МЧС, которые имеют опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций в самых разных точках планеты, теперь спасают Мариуполь. Дальнейшую судьбу каждого дома будет решать специальная комиссия. Потерявшие всё пока ютятся у родственников или соседей и уже отмечают перемены, которые произошли после полного освобождения города.

Благодаря России, я думаю, всё восстановится. Всё будет хорошо. Мы очень надеемся. Очень верим. И спасибо ребятам! 

Российские спасатели приехали сюда со всей страны. Есть из Ростова-на-Дону, Челябинска и Подмосковья. Сапёры из Тулы проводят разминирование, вынося из некоторых домов десятки неразорвавшихся снарядов. Только после этого к работе приступают остальные подразделения МЧС.

Готовить людям приходится на кострах, газа в городе всё ещё нет. А вот поставки хлеба налажены. Местные жители разбирают его без спешки, потому что знают - хватит всем. По городу перемещаются мобильные информационные комплексы. Здесь узнают и обсуждают все последние новости. И сразу взгляд цепляется за георгиевскую ленту, больше в Мариуполе за неё не грозят расправой.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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