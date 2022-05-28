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В России растёт число лесных пожаров

11:17
  • суббота
  • 28 мая 2022

Горят Красноярский край и Забайкалье

Площадь природных пожаров в России за сутки увеличилась на треть. По данным Авиалесоохраны, горит 60 тысяч гектаров леса.
Почти 40 тысяч гектаров охвачено природными пожарами в России

Самая напряжённая ситуация - в Красноярском крае, Забайкалье, а также в Туве и Хакасии. Там действует режим чрезвычайной ситуации.

В Иркутской области привлекли парашютистов-десантников и авиацию. Самолёт Бе-200 сбросил больше 50 тонн воды на очаги в труднодоступной местности.

В общей сложности в тушении огня в разных регионах МЧС задействовало около 40 воздушных судов и больше трёх с половиной тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

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