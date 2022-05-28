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Под Курском перезахоронили погибших в 1942 году лётчиков

10:48
  • суббота
  • 28 мая 2022

Им отдали последние почести

В Курской области с почестями перезахоронили сразу три экипажа советских лётчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Все они были участниками оборонительной операции, которая проходила в тех местах в 1942-43 годах.
В Подмосковье перезахоронили воинов Великой Отечественной

Поисковикам удалось установить имена всех членов экипажа бомбардировщика Пе-2. О его судьбе когда-то рассказали местные жители, которые ещё помнили период оккупации. Самолёт был сбит, один из лётчиков катапультировался и перед смертью успел сообщить свою фамилию. По ней определили и остальных.

Среди пятерых пилотов, для которых война, наконец, закончилась, лишь один похоронен безымянным. Его самолёт был поднят с пятиметровой глубины. Сохранился номер двигателя, по нему поисковики надеются установить в архивах и имя лётчика, сообщает "ТВ Центр".

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