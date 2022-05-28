Сверхзвуковая ракета "Циркон" поразила учебную цель в Белом море

Пуск выполнен с фрегата "Адмирал Горшков"
Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" прошли в Баренцевом море. Успешный пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков". Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Стрельбу производили по мишени, которая находилась на расстоянии тысячи километров - в Белом море. Цель поражена прямым попаданием. Полёт соответствовал всем заданным параметрам, сообщает "ТВ Центр".
"Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подлодки. Она может уничтожать как морские, так и наземные цели. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в этом году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"