Сверхзвуковая ракета "Циркон" поразила учебную цель в Белом море

Пуск выполнен с фрегата "Адмирал Горшков"

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" прошли в Баренцевом море. Успешный пуск выполнил фрегат "Адмирал Горшков". Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Стрельбу производили по мишени, которая находилась на расстоянии тысячи километров - в Белом море. Цель поражена прямым попаданием. Полёт соответствовал всем заданным параметрам, сообщает "ТВ Центр".

"Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная также и для запуска с подлодки. Она может уничтожать как морские, так и наземные цели. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в этом году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"