В порт Мариуполя прибыло первое судно

Оно заберёт металлопрокат

В порт Мариуполя сегодня прибыло первое гражданское судно. Сухогруз отправит металл в Ростов-на-Дону. Соглашения об этом были достигнуты ещё до начала спецоперации.

В самом освобождённом городе сотрудники МЧС со всей России разбирают завалы. В некоторых домах уже есть электричество, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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