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В Москве проходит благотворительный забег "Бегущие сердца"

12:40
  • суббота
  • 28 мая 2022

Он стартовал на Васильевском спуске

"Бегущие сердца" - благотворительную акцию с таким названием проводят сегодня в Москве. В самом центре столице - на Васильевском спуске - на старт вышли олимпийские и паралимпийские чемпионы, известные артисты и музыканты, журналисты и представители бизнеса.

Специальную дистанцию подготовили и для юных любителей спорта. Главная цель забега - сбор пожертвований для помощи пациентам с опухолями головного и спинного мозга. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, сообщает "ТВ Центр".

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Благотворительный забег "Бегущие сердца"
Благотворительный забег "Бегущие сердца"
Благотворительный забег "Бегущие сердца"
Благотворительный забег "Бегущие сердца"
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