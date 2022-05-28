Трамп не исключил участия в президентских выборах

Он пока не принял окончательного решения

Внутриполитическая борьба обостряется в США. Дональд Трамп допустил своё участие в предстоящих выборах на пост главы государства. Об этом экс-президент заявил в Хьюстоне, во время выступления перед членами Национальной стрелковой ассоциации.

Съезд прошёл на фоне протестов - около полусотни человек собрались сказать "нет" оружейному лобби. Впрочем, многие американцы винят во всплеске насилия последних месяцев действующую власть, которая не торопится ограничивать оборот оружия.

Со своей стороны, Дональд Трамп предлагает другое решение проблемы. Не трогая вторую поправку к Конституции, он считает, что в каждой школе должна находиться охрана и установлены металлодетекторы, а учителям необходимо предоставить право скрытого ношения оружия.

Экс-президент выступил также за увеличение финансирования подготовки полицейских по всей стране, вместо того, чтобы направлять десятки миллиардов на вооружение Украины, сообщает "ТВ Центр".

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