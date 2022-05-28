США хотят передать Украине реактивные установки с большой дальностью стрельбы

Они станут законными целями для России

Москва предостерегает Вашингтон от поставок Киеву дальнобойных ракетных вооружений. Об этом заявил посол нашей страны в США. По словам Анатолия Антонова, системы залпового огня, которые Пентагон может предоставить Украине, станут целями для российской армии.

Реактивные установки залпового огня типа HIMARS войдут в пакет очередной военной помощи Украине. Об этом решении администрации США сообщают влиятельные американские издания. Скорее всего, новую партию отправят уже на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".

Запад давно ведёт милитаризацию Украины нарастающими темпами. Только с февраля этого года США отправили Киеву 23 тысячи управляемых ракет, 90 гаубиц, 174 тысячи артиллерийских снарядов. Россия в очередной раз призывает администрацию Байдена и самого президента к здравому смыслу.

Белый дом упорно называет нашу страну изгоем и предлагает исключить её из мировой экономики. Европа, уже оценившая всю пагубность энергетического кризиса, говорит об опасностях такого подхода.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"