ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США хотят передать Украине реактивные установки с большой дальностью стрельбы

12:12
  • суббота
  • 28 мая 2022

Они станут законными целями для России

Москва предостерегает Вашингтон от поставок Киеву дальнобойных ракетных вооружений. Об этом заявил посол нашей страны в США. По словам Анатолия Антонова, системы залпового огня, которые Пентагон может предоставить Украине, станут целями для российской армии.
Ракетами "Калибр" на Украине уничтожена крупная партия иностранного оружия

Реактивные установки залпового огня типа HIMARS войдут в пакет очередной военной помощи Украине. Об этом решении администрации США сообщают влиятельные американские издания. Скорее всего, новую партию отправят уже на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".

Запад давно ведёт милитаризацию Украины нарастающими темпами. Только с февраля этого года США отправили Киеву 23 тысячи управляемых ракет, 90 гаубиц, 174 тысячи артиллерийских снарядов. Россия в очередной раз призывает администрацию Байдена и самого президента к здравому смыслу.

Белый дом упорно называет нашу страну изгоем и предлагает исключить её из мировой экономики. Европа, уже оценившая всю пагубность энергетического кризиса, говорит об опасностях такого подхода. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
РЗСО HIMARS США
РЗСО HIMARS США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.