Город Красный Лиман в ДНР освобождён от националистов

Об этом сообщили в Минобороны России

Большая победа на Украине. В результате совместных действий подразделений народной милиции ДНР и российских войск полностью освобождён от националистов город Красный Лиман. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В военном ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки во время спецоперации на Украине были сбиты два самолёта Су-25, вертолёт Ми-8 и 18 беспилотников.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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