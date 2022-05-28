ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогозин сообщил о нехватке денег на создание ядерного буксира "Зевс"

13:51
  • суббота
  • 28 мая 2022

Его первый полёт запланирован на 2030 год

Ядерный буксир "Зевс" пока не может быть создан из-за нехватки финансирования. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Роскосмос" обнародовал данные о полёте ядерного буксира "Зевс"

На новые проекты, среди которых и "Зевс", не хватает, по крайней мере, триллиона рублей, рассказал руководитель корпорации в эфире телеканала "Россия-24". Проблема в том, что сейчас большая сумма Банка России за рубежом арестована, этими деньгами воспользоваться нельзя.

Рогозин предложил напечатать недостающие деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты. "Создание проекта "Зевс" - это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на неё", - заявил глава Роскосмоса.

Ядерный буксир планируется использовать при полётах в дальний космос. Его стоимость оценивается в более чем 4 миллиарда рублей. Первый полёт "Зевса" запланирован на 2030 год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.