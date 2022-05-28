Рогозин сообщил о нехватке денег на создание ядерного буксира "Зевс"

Его первый полёт запланирован на 2030 год

Ядерный буксир "Зевс" пока не может быть создан из-за нехватки финансирования. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На новые проекты, среди которых и "Зевс", не хватает, по крайней мере, триллиона рублей, рассказал руководитель корпорации в эфире телеканала "Россия-24". Проблема в том, что сейчас большая сумма Банка России за рубежом арестована, этими деньгами воспользоваться нельзя.

Рогозин предложил напечатать недостающие деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты. "Создание проекта "Зевс" - это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на неё", - заявил глава Роскосмоса.

Ядерный буксир планируется использовать при полётах в дальний космос. Его стоимость оценивается в более чем 4 миллиарда рублей. Первый полёт "Зевса" запланирован на 2030 год.

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