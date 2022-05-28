В России отменён верхний возрастной предел для заключения военного контракта

Раньше он ограничивался 45 годами

В России убрали возрастной предел для первого контракта на военную службу. Раньше после 45 лет пойти служить было нельзя.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон исключает возрастной предел как для россиян, так и для иностранцев. Раньше граждане других стран после 30 лет не могли пойти служить по контракту в российскую армию.

Изменения произошли в связи с тем, что навыки и знания, позволяющие использовать современные технологии, нарабатываются к 40-45 годам.

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