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В России отменён верхний возрастной предел для заключения военного контракта

14:02
  • суббота
  • 28 мая 2022

Раньше он ограничивался 45 годами

В России убрали возрастной предел для первого контракта на военную службу. Раньше после 45 лет пойти служить было нельзя.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон исключает возрастной предел как для россиян, так и для иностранцев. Раньше граждане других стран после 30 лет не могли пойти служить по контракту в российскую армию.

Изменения произошли в связи с тем, что навыки и знания, позволяющие использовать современные технологии, нарабатываются к 40-45 годам.

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