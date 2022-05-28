В Москве провели экскурсию для людей с нарушениями слуха и зрения

Прогулку организовали в формате квеста
Специальную экскурсию по историческому центру столицы сегодня провели для москвичей с нарушением слуха и зрения. Это одно из мероприятий проекта "Окно в мир для людей с инвалидностью", получившего поддержку фонда президентских грантов.
Познавательную прогулку организовали в формате квеста - участники выполняли задания и попутно узнавали интересные факты о столице, сообщает "ТВ Центр".
Как рассказала актриса Ольга Непахарева, задания отличаются, потому что те, кто видит - должны что-то найти. Кто не видит - будут щупать, есть точки где можно определить - что это.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"