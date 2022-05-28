В Кремле открылся сезон развода пеших и конных караулов

Церемония проводится с 2005 года

В Москве сегодня открылся сезон развода пеших и конных караулов Президентского полка. Торжественная церемония, по традиции, прошла на Соборной площади Кремля. Несмотря на дождь, полюбоваться мастерством военных собрались несколько сотен зрителей.

Церемонию проводят в Кремле с 2005 года. Всех неизменно восхищают слаженность и чёткость движений при перестроениях, а также уверенное владение оружием.

Кавалерийский почётный эскорт показал такие сложные элементы как конная карусель, восьмёрка и мельница. Развод караулов в Кремле теперь будет проходить каждую субботу вплоть до осени.

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