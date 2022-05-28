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Колокольцев открыл в Севастополе центр госуслуг МВД

15:11
  • суббота
  • 28 мая 2022

Там можно оформить паспорт и зарегистрировать автомобиль

В Севастополе заработал единый центр предоставления государственных услуг МВД России. Там жители смогут быстро и без очередей оформить паспорт и другие документы, зарегистрировать автомобиль.

Для посетителей созданы комфортные зоны ожидания, благоустроена прилегающая территория. На церемонии открытия присутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Позже глава МВД вручил ключи от новых квартир сотрудникам ведомства. Для них в Балаклаве построили девятиэтажный дом, сообщает "ТВ Центр".

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