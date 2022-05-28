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Бегущего с Украины Порошенко не выпускают пограничники

16:05
  • суббота
  • 28 мая 2022

Экс-президент предпринял уже две попытки

Пётр Порошенко бежит с Украины. Экс-президент предпринял уже две попытки покинуть страну, сообщает издание "Страна.ua".
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Вечером 27 мая Порошенко видели на границе с Польшей в пункте Рава-Русская. Он на своём автомобиле выехал на встречную полосу, чтобы объехать очередь из машин, после чего был остановлен патрульными.

Сегодня экс-президент предпринял вторую попытку выехать с Украины. Чем она закончилась, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что официальная причина для выезда Порошенко из страны – участие в международных мероприятиях. Местные СМИ напоминают, что на Украине сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего президента о незаконных поставках донбасского угля.

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