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Володин назвал Байдена и Зеленского организаторами голодомора

17:16
  • суббота
  • 28 мая 2022

Украина столкнётся с нехваткой продовольствия

Джо Байден и Владимир Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голодомор. Такое мнение высказал у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Так российский политик прокомментировал планы Запада опустошить хранилища зерна на Украине. "Множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая", - отметил спикер.

По его мнению, такие действия могут привести к дефициту продовольствия. Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы, отметил Володин. Как следствие, к концу этого года многие страны мира могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

На этой неделе президент США Джо Байден заговорил о поиске возможностей вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна. 

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