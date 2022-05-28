ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал Макрону и Шольцу об ошибках Запада

16:38
  • суббота
  • 28 мая 2022

Они привели к проблемам с продовольствием

Проблемы с продовольствием стали следствием ошибок Запада. Об этом Владимир Путин заявил во время трёхстороннего телефонного разговора с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Беседа прошла по инициативе руководителей Германии и Франции.
Макрона призвали объяснить поставки оружия украинским неонацистам

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время разговора обсуждалась ситуация в сфере продовольственной безопасности. Российский президент аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций.

Если ограничения в отношении России будут сняты, то наша страна сможет увеличить поставки на мировой рынок удобрений и сельхозпродукции, отметили в Кремле.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Они затронули банковскую сферу, торговлю, транспорт, промышленность, военное и космическое сотрудничество. 

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также каждую неделю фиксируются новые рекорды цен на бензин, что вызывает недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.