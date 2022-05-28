Путин рассказал Макрону и Шольцу об ошибках Запада

Они привели к проблемам с продовольствием

Проблемы с продовольствием стали следствием ошибок Запада. Об этом Владимир Путин заявил во время трёхстороннего телефонного разговора с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Беседа прошла по инициативе руководителей Германии и Франции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время разговора обсуждалась ситуация в сфере продовольственной безопасности. Российский президент аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций.

Если ограничения в отношении России будут сняты, то наша страна сможет увеличить поставки на мировой рынок удобрений и сельхозпродукции, отметили в Кремле.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Они затронули банковскую сферу, торговлю, транспорт, промышленность, военное и космическое сотрудничество.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также каждую неделю фиксируются новые рекорды цен на бензин, что вызывает недовольство автолюбителей.

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