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В России пообещали ответить на поставки американских РСЗО на Украину

17:58
  • суббота
  • 28 мая 2022

Об этом заявили в Совете Федерации

Москва адекватно ответит на поставку ракет США Киеву. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ракетами "Калибр" на Украине уничтожена крупная партия иностранного оружия

"Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу со стороны России", - сказал член Совета Федерации в интервью РИА Новости.

Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдёт достойный ответ.

На этой неделе США одобрили поставки на Украину РСЗО, способных бить на дальние расстояния. Российский посол в США Анатолий Антонов предостерёг Вашингтон от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений.

Также известно, что реактивные установки залпового огня типа HIMARS войдут в пакет очередной военной помощи Украине. Об этом решении администрации США сообщают влиятельные американские издания. Скорее всего, новую партию отправят уже на следующей неделе.

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