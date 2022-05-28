Из-за холодной весны в Подмосковье не поют соловьи

Погода отразилась на численности и поведении птиц

В лесах Подмосковья не слышно соловьиного пения. Орнитологи говорят, что виной тому холодная весна. Она отразилась на численности и поведении птиц во всём регионе.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили о негативном влиянии холодной весны на жизнь птиц. Там попросили жителей региона не пугать и не беспокоить пернатых, которые и так сбиты с толку погодой.

По данным синоптиков, нынешняя весна стало необычно холодной. К концу мая воздух должен прогреваться до 20-22 градусов, но в этом году в течение нескольких дней последнего месяца весны наблюдались ночные заморозки. Это негативно отражается на всех природных процессах.

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