Россияне перестали летать на отдых в Турцию

Возникли сложности с логистикой

В Турции резко сократилось число туристов из России. Страна планировала в этом сезоне принять миллионы россиян, но из-за сложностей с логистикой турпоток оказался не таким, на какой рассчитывала Анкара, пишет издание Anadolu.

В связи с этим властям Турции срочно пришлось искать замену российским туристам. В страну стали больше ездить граждане Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании.

Раньше Россия и Украина были самыми важными странами для туристической сферы Турции. Сейчас появились альтернативные рынки.

Первое место по туристическому потоку в наступившем сезоне заняла Германия, второе – Болгария, третье – Иран. И только потом следует Россия.

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