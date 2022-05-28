В Германии раскрыли секретное решение НАТО по Украине

Разразился скандал

В Германии разразился политический скандал. Чиновница из Министерства обороны выдала секретное решение НАТО по Украине и поставкам оружия.

Секретную информацию о поставках техники Незалежной озвучила статс-секретарь военного ведомства Германии Зимтье Мёллер. "Это единая позиция - не только федерального правительства, но и всех западных стран - не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей", - сообщила она.

Ранее стало известно, что Германия отказывается передавать Киеву боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 1. По утверждению Мёллер, Германия просто не может подставить партнёров по НАТО, так как поставкам подобного оружия на Украину должно предшествовать соответствующее решение Североатлантического совета, пишет "МК".

Немецкие СМИ выяснили, что никаких официальных ограничений на этот счёт нет и поставки военной техники являются делом конкретной страны. Но, как сообщают источники в НАТО, альянс рассчитывает уменьшить риск военной конфронтации с Москвой и поэтому не охотно поставляет тяжёлое вооружение Киеву.

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