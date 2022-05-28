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56-летняя певица Анастасия нашла девятого мужа

19:41
  • суббота
  • 28 мая 2022

Артистка сообщила об этом в телеэфире

56-летняя певица Анастасия вышла замуж в девятый раз. Интересно, что нынешний супруг артистки – Владимир Зудин - давно ей знаком. Она уже была его женой, а он - её седьмым мужем, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Супругом под номером восемь у Анастасии был певец Юлиан. Они развелись два года назад.

"Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились", - рассказала певица в эфире НТВ.

У Анастасии есть дочь Анна от первого брака. Певица впервые вышла замуж в 18 лет за друга детства Алексея Минцковского.

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