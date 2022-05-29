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В освобождённые города Донбасса доставляют гуманитарную помощь

10:50
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Продукты и тёплые вещи привезут в Красный Лиман

Российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик продолжают освобождать от националистов населённые пункты. В перешедший под контроль ДНР Красный Лиман уже сегодня планируют доставить первую партию гуманитарной помощи.
Город Красный Лиман в ДНР освобождён от националистов

Продолжаются бои за Северодонецк и Лисичанск. Между тем, националисты вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка. Мирных жителей используют в качестве живого щита, сообщает "ТВ Центр".

Так, по данным нашего Минобороны, в Лисичанске неонацисты оборудовали опорный пункт в горном техникуме, а на территории разместили тяжёлое вооружение.

В Славянске и Бахмуте огневые позиции находятся в школах и детских садах, а в Карловке – в многоэтажках. При этом местных жителей не выпускают из квартир. Ну а в Сумах радикалы подготовили очередную провокацию с применением отравляющих веществ. Её планируют широко осветить в украинских и западных СМИ.

"Неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из жилого района города и спровоцировать российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать ёмкости с химически опасными веществами", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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