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Названы имена новых героев спецоперации

10:01
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Смелость и решительность проявляют российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса. Взвод под командованием лейтенанта Андрея Багрова наносил точные артиллеристские удары по позициям украинских радикалов, уничтожены три боевые машины "Град" вместе с расчётами и подразделение пехоты. Благодаря грамотным действиям наших военных, удалось развить стремительное наступление вглубь вражеской обороны, сообщает "ТВ Центр".
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Ефрейтор Денис Абрамов, охраняя полевой парк боевых машин дивизиона, вступил в бой с украинскими диверсантами. Один националист был уничтожен, другой задержан, у него обнаружили взрывчатку. На допросе радикал выдал информацию о местах расположения военной техники неприятеля.

Сержант Иван Сынков доставлял боеприпасы, продовольствие и медикаменты на линию соприкосновения. Во время эвакуации раненых в полевой госпиталь он вступил в бой с группой вооружённых националистов и разгромил врага. А при освобождении одного из населённых пунктов спас троих детей и двух женщин из горящего дома, в который попал снаряд ВСУ.

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