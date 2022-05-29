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Приветствующего военных мальчика Алёшу приняли в "Юнармию"

10:11
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Ему передали слова благодарности от жителей Донбасса

Восьмилетнего Алёшу Павличенко из Белгородской области торжественно приняли в "Юнармию". Мальчика называют символом поддержки российских военных.

На торжественной церемонии ему передали слова благодарности от жителей Донецкой и Луганской республик. А сам Алёша рассказал, что ему очень нравится встречать участников нашей спецоперации по защите Донбасса.

Мальчик из приграничного посёлка прославился тем, что выбегал на дорогу и приветствовал колонны, которые шли на боевое задание. На поддержку военнослужащих его вдохновил разговор с родителями. А отдавать честь Алёшу научил дед-фронтовик, сообщает "ТВ Центр".  

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