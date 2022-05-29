Приветствующего военных мальчика Алёшу приняли в "Юнармию"

Ему передали слова благодарности от жителей Донбасса
Восьмилетнего Алёшу Павличенко из Белгородской области торжественно приняли в "Юнармию". Мальчика называют символом поддержки российских военных.
На торжественной церемонии ему передали слова благодарности от жителей Донецкой и Луганской республик. А сам Алёша рассказал, что ему очень нравится встречать участников нашей спецоперации по защите Донбасса.
Мальчик из приграничного посёлка прославился тем, что выбегал на дорогу и приветствовал колонны, которые шли на боевое задание. На поддержку военнослужащих его вдохновил разговор с родителями. А отдавать честь Алёшу научил дед-фронтовик, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"