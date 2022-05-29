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На матче "Реал" - "Ливерпуль" вспыхнули беспорядки

11:14
  • воскресенье
  • 29 мая 2022

Полиция применила слезоточивый газ

Беспорядки, стычки с полицией и задержания. Таким запомнится футбольным болельщикам финал Лиги чемпионов во Франции "Реал" - "Ливерпуль". Заключительный матч изначально планировался в Санкт-Петербурге, но из-за санкционной политики УЕФА его перенесли в Париж, сообщает "ТВ Центр".
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Организаторы оказались не готовы к таким масштабам мероприятия. Возникли трудности с доступом к трибунам. Из-за поддельных билетов турникеты заблокировали, на входе образовались очереди. Тогда многие из толпы, в том числе безбилетники, начали буквально штурмовать стадион. Люди пытались прорваться через ограждения.

Чтобы утихомирить их, полицейские применили слезоточивый газ. А начало матча пришлось отложить почти на сорок минут. Из-за беспорядков попасть на свои места не могли и те, кто приобрёл оригинальные билеты. В результате столкновений задержаны около 70 человек. Ну а победа - досталась мадридскому "Реалу" – 1:0.

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