В России прошла акция "Библионочь"

В ней приняли участие 40 тысяч библиотек

Было не до сна. Почти 40 тысяч библиотек по всей стране сегодня работали до рассвета. В России уже в 11 раз прошла акция "Библионочь". В этом году она посвящена традициям.

Желающие могли ближе познакомиться с богатой культурой и бытом разных народов страны: бесплатные экскурсии, театральные и музыкальные представления, встречи с писателями и творческие мастер-классы. Участники получили яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Только в Москве развернули более 200 площадок и провели свыше 700 мероприятий. Всего же по стране их организовали около трёх тысяч, сообщает "ТВ Центр".

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