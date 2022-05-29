В Приморье на волю выпустили тигра после курса реабилитации

Он прошёл его в специальном центре

В Приморском крае на волю выпустили молодого амурского тигра, который прошёл курс лечения и реабилитации в специальном центре. Перед этим хищник успел стать настоящей грозой для сельских жителей - повадился нападать на домашних собак. Но теперь у него безграничное раздолье для охоты и все условия для продолжения рода.

В небольшом шприце специальное вещество, чтобы обездвижить крупного хищника. Амурский тигр прошёл реабилитацию, и теперь его собираются выпустить в дикую природу. Чтобы инъекция попала в зверя с одного выстрела, дикую кошку приманили на еду, а до этого несколько дней не кормили, сообщает "ТВ Центр".

Через несколько минут тигр впал в полусонное состояние. Этот двухгодовалый хищник попал в центр реабилитации три месяца назад. Молодой зверь только начал жить самостоятельно. Но из-за глубоко снега не мог полноценно охотиться и повадился таскать собак в населённом пункте. Его пытались отпугнуть, но безуспешно. Пришлось отлавливать.

Поломанный клык пришлось удалить. Сложнейшая операция длилась около четырёх часов. Тигр перенёс ее отлично. Сейчас десна полностью зажила. Специалисты уверены, что отсутствие одного зуба совсем не помешает хищнику.

Перед выпуском специалисты делают контрольный осмотр и надевают GPS- ошейник, чтобы в дальнейшем наблюдать за передвижениями хищника. Дорога из реабилитационного центра к новому дому долгая. Чтобы зверь лучше перенёс путешествие, выезжают ночью.

Больше 10 часов в пути, в самую глубь леса. Местом для выпуска выбрали заказник "Таёный" в Красноармейском районе. По тигриным меркам, недалеко от того места, где отловили самца, но с лучшими кормовыми условиями.

По последним данным, в Красноармейском районе хорошая численность кабана. Поэтому у тигра есть все условия, чтобы добывать еду в лесу, а не выходить к людям. К тому же здесь обитает около трёх самок и нет самца, что, конечно, может повлиять на увеличение численности амурского тигра.

Наконец-то затвор клетки открыт. Хищник некоторое время внимательно оглядывается, затем делает резкий прыжок и убегает в тайгу. По планам специалистов, тигр должен стать полноценным хозяином на этой территории.

Этот полосатый красавец - уже 14 подопечный центра, который успешно прошёл реабилитацию и вернулся в дикую природу. Благодаря такой работе специалистов удалось не только сохранить, но и приумножить численность этих редких хищников. Сейчас в России обитает около 600 особей амурского тигра.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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